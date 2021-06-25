Sivas İl Özel İdare personeline afet bilinci eğitimi verildi

Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan personele "birey ve aileler için afet bilinci" eğitimi verildi.

Sivas İl Özel İdaresi bünyesinde çalışan personele "birey ve aileler için afet bilinci" eğitimi verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda verilen eğitime, kurumun saha ve atölyelerinde görev yapan personel katıldı.

AFAD Sivas Eğitim Şube Müdürü Ahmet İnan tarafından verilen eğitimde, deprem, sel, heyelan gibi afetlere yönelik afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar ve temel afet bilinci kültürü anlatıldı.

İnan, sunumun ardından çalışanlar tarafından yönetilen soruları yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde