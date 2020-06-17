Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacak
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Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacak

Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan, kentte yaklaşık 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacaklarını söyledi.

Sivas İl Müftülüğü 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacak
17.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:07

Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan, kentte yaklaşık 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacaklarını söyledi.

Sivas İl Müftülüğü kentte bulunan yaklaşık 120 cami ve çevresini haşerelere karşı ilaçlayacak. Bunun bilgisini önceden alan Tuzlugöl Mahallesindeki Ensar Cami görevlileri camilerini kendileri belediyeye ilaçlattı. Daha sonra camiyi bir süreliğine ibadete kapatan görevliler kağıda "Değerli cemaatimiz camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı Cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz Cuma günü ibadete açılacaktır" yazarak cami kapısına astı. Yazıyı okuyan cemaat cami bahçesinde kene olduğunu düşünerek endişelendi. Konuyla ilgili Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan bir açıklama yaparak, yanlış anlaşılmanın olduğunu ve müftülük olarak yaklaşık 120 camiyi haşerelere karşı ilaçlayacaklarını söyledi.

Tedbir amaçlı ilaçlanacak

Sivas İl Müftü Vekili Ünal Tan, yanlış anlaşılma olduğunu ve cami bahçesinde kene görüldüğüne dair kendilerine bir bilgi gelmediğini belirterek, "Sivas İl Müftülüğü olarak biz Cumaları cemaatimiz namazlarını cami içinde değil dışında, özellikle bahçelerde kıldıkları için çeşit çeşit haşerat var. Onlarla ilgili bir ilaç siparişimiz oldu. Bir hayırsever de buna destek verdi. Biz 120 camimizi ilaçlamak üzere ilaç siparişini verdik. Bugün siparişleri aldık. Ama bir iki camimiz görevlileri ilaçlanacağını duyunca, "Biz ilaçlarız. İlacımız var" diyerek belediyeye ilaçlatma yaptırmışlar. Bunu cemaat duyunca kene varmış diye bir hava oluşturmuşlar. Bize ulaşan öyle bir durum yoktur. Biz tedbir olarak bütün haşerelere karşı bir ilaçlama düşündük. Bunu da bugünlerde gerçekleştireceğiz. Bu ilaçlamanın da insana hiçbir yan tesiri yoktur" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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