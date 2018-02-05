Sivas İl Genel Meclisi Toplantıları Başladı

Sivas İl Genel Meclisi, şubat ayı toplantıları başladı.

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, her ayın ilk haftası gerçekleştirilen meclis toplantılarının şubat ayı oturumlarının ilki, Sivas İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meclisin ilk oturumu divan katipleri Ziyaeddin Mat ve Ali Yaman tarafından ocak ayı il genel meclisi karar özetleri ile il encümeni karar özetlerinin okunmasıyla başladı.

Hafta boyunca devam edecek olan birleşimlerin açılış konuşmasını yapan Özata, birçok gündem maddesinin ele alınacağı toplantıların hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Sivas İl Genel Meclisi, çeşitli komisyonlara havale edilen konuları görüşerek karara bağlayacak.