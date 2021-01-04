Sivas İl Genel Meclisi ocak ayı olağan toplantıları başladı

Sivas İl Genel Meclisi Ocak ayı olağan toplantılarının ilki gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayı oturumlarının ilki, İl Genel Meclisi Başkan Vekili Fikret Doğruyol başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclisin ilk oturumu, divan katipleri tarafından aralık ayı karar özetlerinin okunmasıyla başladı.

Hafta boyunca devam edecek birleşimlerin açılış konuşmasını yapan Doğruyol, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının ve 2021 yılının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Meclisin bir hafta boyunca sürdüreceği toplantılarda, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 17. maddesi uyarınca gizli oyla Denetim Komisyonu seçimi gerçekleştirilecek.

Diğer yandan komisyonlara havale edilen konular da görüşülerek karara bağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde