Sivas İl Genel Meclisi'nin mart ayı toplantıları başladı

Sivas İl Genel Meclisinin 2021 yılı mart ayı toplantıları başladı.

İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, mart ayı oturumlarının ilki, Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Meclisin ilk oturumu, divan katipleri tarafından şubat ayı meclis ve il encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı.

Hafta boyunca devam edecek birleşimlerin açılış konuşmasını yapan Akkaş, toplantılarda birçok gündem maddesinin ele alınacağını belirterek, meclis çalışmalarının hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde