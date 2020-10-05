Sivas İl Genel Meclisi'nden Azerbaycan'a bayraklı destek

Sivas İl Genel Meclisi toplantısı, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yapıldı.

Sivas İl Genel Meclisi toplantısı, Azerbaycan'a destek olmak amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, ekim ayının ilk toplantısında, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı kınadı.

Azerbaycan'a destek mesajları veren Akkaş, "Çoluk çocuk, yaşlı sivil demeden bu yapılan saldırıda şehit olan insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Can Azerbaycan'ın dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında olduğumuzu, maddi manevi bedenimizle oradaki soydaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek bir sesle yenileyerek ifade ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Toplantıya konuk olarak katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da il genelinde sosyal hizmetler alanında yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Bu arada Akkaş'ın bulunduğu kürsüye Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sivas İl Özel İdaresi