Sivas İki Kuzenin Su Kuyusuna Düşüp Öldüğü Köyde Büyük Üzüntü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşerek hayatını kaybeden amca çocukları Hiranur(3) ve Hüseyin Eymen Yıldız'ın (3) köyünde üzüntü yaşanıyor. Küçük Hiranur'un geriye evde oyun oynarken çekilen videosu kaldı.

Olay, dün Yıldızeli ilçesine bağlı İncetaş köyünde yaşandı. Köyde yaşayan İsmail Yıldız'ın kızı Hiranur ile Hasan Yıldız'ın oğlu Hüseyin Eymen Yıldız, ev yakınlarında oyun oynarken ortadan kayboldu. Yakınları tarafından köyde aranan çocukların köydeki üstü açık durumdaki bir su kuyusuna düştükleri belirlendi. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde her ikisinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

KUYU BİR KAÇ KEZ KAPATILMIŞ

Yaşanan olay sonrası köyde büyük üzüntü yaşandı. Köyde yaşayan çocuklar da Hiranur ile Hüseyin Eymen'in düştüğü kuyunun yanına giderek bir süre üzüntü içerisinde olay yerini izledi. Köyde yaşayan ve ölen çocukların akrabası olan Yasin Yıldız (14) çocukları köyde aranırken su kuyusunda bulunduğunu belirterek Kuyunun yanında Hiranur'un annesi Sudenaz bağırmaya başladı. Sonra babası geldi. Kız suyun yüzündeydi. Babası kızı çıkarttı, diğer çocuk da kuyuda olabilir düşüncesiyle köylüler tırmıklarla aradı ve diğer çocuğu da çıkardılar. Kızın babası alıp götürdü. Erkek olan sonradan bulundu. Dibine batmıştı, ölmüştü dedi.

Yıldız, kuyunun yıllar önce tarla sulamak için açıldığını ve 'Yılanlı Kuyu' olarak bilindiğini söyledi. Ayrıca kuyunun bir kaç kez kapatıldığını, ancak şu an köyde bulunmayan tarla sahibi H.D. tarafından yeniden açıldığını belirtti. Kuyu etrafında yaşanan üzücü olaya rağmen tedbir alınmadığı görüldü.

OYUN OYNARKEN ÇEKİLEN VİDEO KALDI

Hayatını kaybeden minik Hiranur'dan ise geriye sadece 3 ay önce ağabeyi Halil ile evlerinde oyun oynarken çekilen video kaldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Hiranur ile Hüseyin Eymen'in cenazeleri öğle namazı sonrası köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: DHA