Sivas İki Köy Arasındaki Arazi Tartışmasında Kan Aktı 1 Ölü Hd

İki köy arasındaki arazi tartışmasında kan aktı 1 ölü

SİVAS'ın merkeze bağlı Kızılöz ile Kızılova köylüleri arasında arazi tartışması sonrası çıkan kavgada Osman Kayılga (37) hayatını kaybetti. Köylüler şüphelinin evi ve sanlığını ateşe verdi, itfaiyeye saldırarak yangına müdaheleyi önlemeye çlıştı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze 63 kilometre uzaklıktaki Kızılöz ile Kızılova köyleri arasındaki arazide meydana geldi. İddiaya göre daha önce de aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeni ile husumet bulunan Kızılova köyünden Osman Kayılga ve Kızılöz köyünden İbrahim Apaydın (18) arazide karşı karşıya gelince tartışmaya başladı. Arazide hayvan otlatma iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli İbrahim Apaydın, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle Osman Kayılgan'a ateş etti. Vücudunun değişik yerlerinden vurulan Kayılga, olay yerinde yaşamını kaybetti. Silah seslerini duyan Kayılga'nın yakınları olay yerine gelerek Apaydın'ı yakalayarak darp etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Apaydın'ı gözaltına aldı. Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Apaydın, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hayatını kaybeden Osman Kayılga'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVİ VE SAMANLIĞI ATEŞE VERDİ, İTFAİYEYE İZİN VERİLMEDİ

Hayatını kaybeden Kayılgan'ın yakınları, cinayeti işleyen İbrahim Apaydın'ın samanlığını ve evini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerine tepki gösteren köylüler araçları taşladı. Sivas Belediyesi itfaiye eri Fatih Çimen kolundan ve kaburgasından yaralandı. Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alarak köye giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Jandarmanın Kızılöz köyüne geçiş üzerinde önlem alması sırasında Osman Kayılga'nın yakınları bir kez daha jandarma ekiplerine tepki göstererek diğer köye geçişlerini engellemeye çalıştı. Bölgedeki gerginlik devam ediyor.