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Sivas ihracatta 59. sırada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sivas ihracatta 59. sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Ocak-Eylül dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Ocak- Eylül dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı. TİM verilerine göre Sivas'ta bu yılın 9 ayında 54 milyon 619 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sivas bu verilerle birlikte 81 il içerisinde 59. sırada yer aldı.

Kentte ocakta 6 milyon 127 bin dolar, şubatta 6 milyon 398 bin dolar, martta 7 milyon 10 bin dolar, nisanda 5 milyon 998 bin dolar, mayısta 4 milyon 611 bin dolar, haziranda 7 milyon 11 bin dolar, temmuzda 4 milyon 595 bin dolar, ağustosta 6 milyon 176 bin dolar, eylülde 6 milyon 693 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

TİM verilerine göre bu yılın 9 ayında en fazla ihracatın gerçekleştirildi il İstanbul oldu. Bu ili Kocaeli, Bursa ve İzmir izledi. Türkiye'de bahsi geçen dönem içerisinde en az ihracatın gerçekleştirildiği iller ise sırayla Bayburt, Tunceli ve Kars olarak açıklandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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