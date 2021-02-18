Sivas İHH, yetim öğrencilerin yüzünü tabletle güldürüyor
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Sivas İHH, yetim öğrencilerin yüzünü tabletle güldürüyor

18.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 17:51
Sivas İHH, yetim öğrencilerin yüzünü tabletle güldürüyor

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği, yetim öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen uzaktan eğitim sürecini sıkıntısız geçirmesi için tablet desteğinde bulunuyor.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği, yetim öğrencilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen uzaktan eğitim sürecini sıkıntısız geçirmesi için tablet desteğinde bulunuyor.

Kovid-19 döneminde kentte yaşayan dezavantajlı ailelerin giyimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını düzenlenen kampanyalarla karşılayan dernek, özellikle ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardımları da sürdürüyor.

Dernek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecine geçilmesinin ardında 20 yetim öğrenciye tablet hediye etti.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine, tablet desteğiyle yetim öğrencilerin uzaktan eğitim sürecini sıkıntısız geçirmelerini amaçladıklarını söyledi.

Zileli, "Maksat tablet dağıtmak değil, çocuklarımızın daha iyi eğitim alarak vatanına, milletine hayırlı birer evlat olabilmelerini sağlamak. Bu tabletleri sağlayan genel merkezimize ve hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca buradan Sivas Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin'e de teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisinin de bize büyük desteği oldu. İnşallah Sivaslı hemşehrilerimizin de desteğiyle yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımlarımız devam edecek." diye konuştu.

Kızı için Zileli'den tablet alan Zennure Demir de çok mutlu olduğunu belirterek, "Rabbim devletimizden, İHH'den ve tüm hayırseverlerden razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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