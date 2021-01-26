Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
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Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

26.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:41

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Sivas İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye uğurlandı.

Dernek başkanı Efe Zileli, Şarkışla ilçesi Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, İHH'nın nerede bir mazlum varsa oraya gidip el uzattığını söyledi.

Yardımlarının ihtiyaç sahiplerine şeffaf bir şekilde ulaştırıldığını belirten Zileli, "28 yıldır devam eden İHH'nın yardımlarından bir tanesini de buradan yolcu ediyoruz. Şarkışla'da çok hayırsever insan olduğunu biliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Suriye'de mağdur ve mazlum olan birçok insanın olduğuna dikkati çeken Zileli, "Kış nedeniyle çamurun, selin, felaketin ve bu gibi afetlerin olduğu bir alanda yaşıyorlar. Bizler de İHH olarak briket evlerle onlara destek veriyoruz. Toplanan battaniye, yatak, giysi, ayakkabı gibi yardımları da buradan yolcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'ye hareket etti.

Törene, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da katıldı.

Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi
Sivas İHH, Suriye'ye insani yardım malzemesi gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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