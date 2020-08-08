Sivas İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kurban payı Sivas İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, 450 aile ve ihtiyaç sahibi 2 bin 700 kişiye kurban payı ulaştırdı.

Sivas İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, 450 aile ve ihtiyaç sahibi 2 bin 700 kişiye kurban payı ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, AA muhabirine, "Bu bayramda aynı duyarlılıkla ilimizde bulunan 450 aile ve ihtiyaç sahibi olan 2 bin 700 kişiye 25 araç 50 kişilik bir ekiple üç kilogramlık paylarımızı ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Bu manada kendilerine destek veren hayır sahiplerine teşekkür eden Zileli, "Emeğini esirgemeden araçları ile bu güzel, hayırlı organizasyonun başarıyla tamamlanmasını sağlayan Sivas İHH İnsani Yardım Derneği yöneticilerine ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyilik paylaşarak çoğalır." diye konuştu

Kaynak: AA