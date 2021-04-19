'Yemek' tartışmasında eşini öldüren şüpheli adliyede

SİVAS'ta iftar öncesi yemek yapma nedeniyle tartıştığı eşi Mevlüde Parlak'ı (60) bıçaklayarak öldüren Rahmi Parlak (60) adliyeye sevk edildi.

SİVAS'ta iftar öncesi yemek yapma nedeniyle tartıştığı eşi Mevlüde Parlak'ı (60) bıçaklayarak öldüren Rahmi Parlak (60) adliyeye sevk edildi. Parlak, gazetecilerin sorusu üzerine, "Pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi, 62'nci Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Rahmi Parlak ve eşi Mevlüde Parlak arasında iddiaya göre iftar öncesi yemek yapma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Rahmi Parlak bıçakla, Mevlüde Parlak'ı göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi ile öldürdü. İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Rahmi Parlak'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rahmi Parlak, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Parlak, adliyeye çıkarılırken gazetecilerin sorusu üzerine "Pişmanım" dedi.

Olay sonrası cenazesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Mevlüde Parlak, otopsi işleminin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI