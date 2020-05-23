Sivas için zirai don uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için zirai do uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için zirai do uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda 24 Mayıs ile 25 Mayıs tarihleri arasında, özellikle yüksek kesimlerde yer yer hafif zirai don beklenildiği belirtildi. Yapılan uyarıda zirai faaliyetlerle uğraşanların gelişebilecek olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri almaları tavsiyesinde bulunuldu. - SİVAS Kaynak: İHA