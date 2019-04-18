Sivas İçin Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü Sivas için 3 gün sürmeyi beklenen zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafında yapılan orta kuvvette ki don uyarısının 19 Nisan gecesi başlayıp ile 23 Nisan sabahına kadar süreceği tahmininde bulundu. Zirai donla ilgili yetkililerin ve çiftçilerin gerekli tedbirleri almaları istendi. - SİVAS

Kaynak: İHA