Sivas için turuncu uyarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas için turuncu uyarı

Sivas için turuncu uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas Valiliği Sivas'ta etkili olması beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili Sivas'ta yaşayanları uyardı.

Sivas Valiliği Sivas'ta etkili olması beklenen kuvvetli fırtınayla ilgili Sivas'ta yaşayanları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Sivas Valiliği tarafından turuncu kategoride değerlendirilen uyarıyla ilgili bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 20 Nisan günü Sivas'ın Güneyde bulunan ilçelerinde etkili olmasının beklendiği, sabah saatlerinde başlayarak geçere yarısına kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada vatandaşlardan; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz taşımı ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı İrem Derici Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivas için turuncu uyarı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:23:54. #1.14#

title