Sivas için turuncu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sivas için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sivas için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Sivas'ta 5 Şubat Çarşamba günü saat 08.00 sularında başlayacak kuvvetli ve yer yer tam fırtınanın 6 Şubat Perşembe günü gece yarısına kadar etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara kaşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. - SİVAS