Sivas için turuncu uyarı
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Sivas için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sivas için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

04.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:44
Sivas için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden için turuncu koda kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, Sivas'ta 5 Şubat Çarşamba günü saat 08.00 sularında başlayacak kuvvetli ve yer yer tam fırtınanın 6 Şubat Perşembe günü gece yarısına kadar etkili olacağı belirtildi. Vatandaşlar; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ve karbon monoksit zehirlenmesi gibi olumsuzluklara kaşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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