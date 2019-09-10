Sivas için söylediler

10.09.2019 16:02

Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, kentin tarihi, turistik ve doğal mekanlarında "Sivas İçin Söyle" adlı klip hazırlandı.

Sivas Valiliğinin himayesinde, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi Kürşat Taydaş'ın genel yönetmenliği ve İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Taydaş'ın görüntü yönetmenliğinde klip çekildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas Kongresi sürecinde kentte kaldığı 108 günden esinlenerek aralarında ses sanatçısı, memur, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 108 kişinin görev aldığı klipte, Sivas yöresine ait, "Sarardım ben sarardım" ve "Kara duta yaslandım" adlı türküler seslendirildi.

Ustalar ve Gençler Halay Ekibi'nin Atatürk Kongre Müzesi Bahçesi'nde Sivas İncesaz Takımı eşliğinde çektiği Sivas Halayı'na da yer verilen klipte, Gök Medrese'den Tödürge Gölü'ne, Gökpınar'dan İnönü Konağı'na, Şuğul Vadisi'nden Çifte Minareli Medrese'ye kadar birçok tarihi, turistik ve doğal mekan tanıtıldı.

Klibin son bölümünde, Demir Grup Sivassporlu futbolcular Arouna Kone, Mamadou Samassa, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve Muammer Zülfikar Yıldırım da "Kara duta yaslandım" türküsüne eşlik etti.

Öğretim Görevlisi Kürşat Taydaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla Valiliğin himayesinde önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Klipte Sivas'ın değerlerinin yer aldığını belirten Taydaş, "Atatürk'ün Sivas'ta kaldığı 108 günden esinlenerek 108 kişilik ekiple çalıştık. Türküler tek bir mekanda değil, kentin güzelliklerini anlatan onlarca yerde seslendirildi. Gök Medrese, Güdük Minare, Buruciye Medresesi, Dört Eylül Anıtı, Tödürge Gölü, Atatürk Kongre Müzesi, Gökpınar, Çifte Minareli Medrese, Şuğul Vadisi ve Yamaç Evleri'ni çekim yapılan mekanlar arasında sıralayabiliriz." diye konuştu.

Taydaş, mekanların Sivas Valiliği tarafından belirlendiğini dile getirerek 25 günde tamamladıkları klipte emeği geçen ve katkı sunan tüm ekibe, Sivas Valiliği personeline ve desteklerini esirgemeyen Vali Salih Ayhan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA