Sivas için "sağanak ve dolu uyarısı"

Sivas çevrelerinde, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sivas çevrelerinde, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA