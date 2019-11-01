Sivas için kar uyarısı

Sivas için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

01.11.2019 13:46
Sivas için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sivas'ın; Merkez, Zara, Hafik, Doğanşar, Divriği, İmranlı, Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada yağışın 1 Kasım günü akşam saatlerinde başlayarak 2 Kasım günü sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et