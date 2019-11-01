Sivas için kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada Sivas'ın; Merkez, Zara, Hafik, Doğanşar, Divriği, İmranlı, Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği duyuruldu. Yapılan açıklamada yağışın 1 Kasım günü akşam saatlerinde başlayarak 2 Kasım günü sabah saatlerine kadar sürebileceği belirtildi. - SİVAS