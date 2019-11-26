Sivas için fırtına uyarısı

26.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:53

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Sivas ve çevresi için gün içerisinde etkili olması beklenen fırtına uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda Sivas ve çevresinde saat 10.00 ile 22.00 arasında hızı saatte 70 kilo metreye ulaşabileceği tahmin edilen fırtına beklendiği duyuruldu. Yapılan uyarıda vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve karbon monoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi. - SİVAS

Kaynak: İHA