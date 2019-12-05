Sivas için buzlanma ve don uyarısı

05.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:28

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sivas ve çevresi için buzlanma ve don uyarısı yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; 5 Aralık ve 8 Aralık tarihleri arasında, Sivas ve çevresinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA