Sivas İçin, Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Sivas İçin, Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sivaslılar iki gün etkili olması beklenen buzlanma, don ve sis olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Sivas İçin, Buzlanma, Don ve Sis Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sivaslılar iki gün etkili olması beklenen buzlanma, don ve sis olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Yapılan uyarıda 25 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında Sivas ve çevresinde; buzlanma, don ve sis olayları beklendiği belirtilerek gerekli tedbirlerin alınması istenildi. - SİVAS

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