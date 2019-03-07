Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ı eğitimde örnek bir şehir haline getireceklerini bildirdi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "2023 Eğitim Vizyonu Sultanşehir Sivas Buluşmaları" toplantısı Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Ayhan, toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanlığı genel müdürlerini kentte ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının çok önemli desteklerini gördüklerini belirten Ayhan, "Genel müdürlerimizden aldığım güçle, sizlere olan güvenimle bugün eğitim konusunda iddialı konuşuyorum. Onların gücü ve desteğiyle, bizim de Sivas'taki eğitim ordusuyla inşallah iyi bir yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın eğitimde iyi bir kadroya sahip olduğunu ve iyi bir ekip bulunduğunu aktaran Ayhan, "Bu konuda şanslı olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu kadro ile Sivas'ta güzel işler yapacağız. 3 yıl içerisinde Türkiye'de ilk 10'a gireceğiz. Sivas'ı eğitimde örnek bir şehir haline getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ise Sivas'a birçok kez geldiğini belirterek, "Sivas, hem bakanlığımızda hem de bizlerin gönül dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığının gündeminde artık çok yoğun bir şekilde Sivas var. Görüyorum ki milli eğitim deneyimi olan Sayın Valimizden aldığı güçle Sivas farkını ortaya çıkarmış." değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, kendisinin Sivaslı olduğunu hatırlatarak, "Yapılanları izlerken gururlandım. Sivas'ta eğitim ordusunun yeni hikayeler yazacağına inanıyorum. Sayın Valimizle iyi bir sinerji yakalanmış ve kısa zamanda birlikte gerçekten çok iyi iş çıkarmışsınız." ifadelerini kullandı.

Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "aile olmak" konulu sunumunda, milli eğitim ailesinin çok büyük ve değerli bir aile olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle ailemizin her ferdine sahip çıkacağız. Seveceğiz, destek olacağız, hoşgörüyü ihmal etmeyeceğiz. Pozitif düşüneceğiz ve pozitifi çağıracağız. Biz bize sahip

çıkmazsak, biz birbirimizi sevmezsek kimsenin bize sevgi ve saygı göstermesini bekleyemeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Aydoğdu konuşmasının sonunda, Vali Salih Ayhan'a bir sürpriz yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının mesajlarının yer aldığı, bakanlık anılarından oluşan bir video izlettirdi.

Toplantıya ildeki okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA