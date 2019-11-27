Sivas Hizmet Vakfı burs sonuçları açıklandı

27.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:12

Sivas Hizmet Vakfının "Sivaslılar Evlatlarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında burs vereceği üniversite öğrencileri belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Sivas Hizmet Vakfı mütevelli üyelerince alınan karar sonrası hayırseverler tarafından bin 100 öğrenciye her ay düzenli olarak 200 lira burs verilmesi kararlaştırıldı.

Eylül ayında başlayan burs başvuranlarının ardından yapılan inceleme sonrası Sivas Hizmet Vakfı burs almaya hak kazananların listesini https://sivashizmetvakfi.org.tr/ internet adresinden yayınladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, insana yapılacak en önemli yatırımın eğitime yönelik olması gerektiğine dikkati çekerek, üniversite lisans öğrencilerine burs konusunda destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Ay sonunda öğrencilerin paralarını hesaplarından çekebileceğini belirten Ayhan, "Sivas Hizmet Vakfı ve hayırseverlerin eğitime desteği sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA