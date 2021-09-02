SİVAS HEYECANLA YÜKSEK HIZLI TRENİ BEKLİYOR

Ankara arasında yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

SİVAS-Ankara arasında yapımı tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor. Yapımına 2008 yılında başlanan projenin hizmete girecek olmasının kendilerini heyecanlandırdığını belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Bu tren Sivas'a çok şey katacak. Konya ve Eskişehir'den sonra 3'üncü il olarak bize gelmesi Sivas'ın özel bir şehir olduğunun da göstergesidir. Tüm dünyadaki yurttaşlarımıza, hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Sivas, hızlı trene hazır. Her şekilde ve her şeyi ile hazırız dedi.

Sivas-Ankara arasında yapımı tamamlanan ve test çalışmaları süren 405 kilometrelik YHT hattının yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor. TCDD tarafından yapımı tamamlanan ve son rötuşları yapılan YHT İstasyonu ile tarihi Tren Garı önündeki çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi

'BU TREN SİVAS'A ÇOK ŞEY KATACAK'

STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ın hızlı tren sayesinde daha ulaşılabilir hale geleceğini belirterek Bu 12 yıllık bir süreç aslında. Tabi günün şartları, ülke şartları ve arazi şartları derken bazı gecikmeler yaşandı. Fakat biz geçmişe değil geleceğe bakmalıyız, bizim 'Geleceğe Yolculuk' adında bir sloganımız var. Geçtiğimiz günlerde tren garına giderek orayı ziyaret ettik, gerçekten güzel olmuş. Bu süreçte odamız bünyesi çalıştay gerçekleştirdik. İnsanlarımızı bilgilendirmek için kitapçıklar hazırladık. Bu tren Sivas'a çok şey katacak. Konya ve Eskişehir'den sonra Sivas'a 3'üncü il olarak gelmesi, buranın özel bir şehir olduğunun da göstergesidir. Hızlı tren ile birlikte dünyanın her yerinde ki hemşerilerimiz Sivas'ın çok farklı bir yer olduğunu anlayacaklar. Almanya'dan uçakla yola çıkan biri 3 saatte Ankara'ya, oradan da 2 saatte Sivas'a gelecek. Yani Almanya'dan yola çıkan biri toplamda 5 saatte Sivas'a gelebilecek. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Biz yeri geliyor İstanbul'a uçakla giderken dahi 3 saatte gidebiliyoruz. Sadece Sivas olarak da düşünmemek lazım. Bundan belki 15-20 yıl sonra Türkiye'nin her yerine hızlı trenlerle yolculuk yapılacak. Tabi ki uçak ve otobüs seferlerini de çok önemsiyoruz. Ancak hızlı trenin 2 saat avantajından dolayı önemli olduğunu söylüyoruz. Bu projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, milletvekillerimize, Sivas Valimize herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivas, başka bir Sivas olacak diye düşünüyorum. Diğer yatırımlarla beraber daha da büyüyeceğiz. Sivas'ın büyümesini ve hak ettiği yere gelmesini çok istiyorum dedi.

'SİVAS HIZLI TRENE HAZIR'

Kentin hızlı trenden üst seviyede yararlanacağını belirten Eken, Sadece birlik ve beraberlikle bunu başarabiliriz. Ben buradan tüm dünyadaki yurttaşlarımıza, hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Sivas hızlı trene hazır. Her şekilde ve her şeyi ile Sivas hazır diyorum. Gördükten sonra ne demek istediğimi anlayacaklar. Hiç kimsenin Sivas'ı görmeden başka bir yere gitmesini istemiyorum. Önce Sivas'a gelsinler, onları misafir edelim ve kararı yine onlara bırakalım. Hızlı trenimizin Sivasımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı