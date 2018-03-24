Sivas Helikopter Kazasında Ölenler, Mezarları Başında Anıldı

Helikopter kazasında ölenler, mezarları başında anıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte hayatını kaybeden yol arkadaşları Sivas'taki mezarlarının başında anıldı.

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte Kahramanmaraş yakınlarında geçirdikleri helikopter kazasında yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ile dönemin BBP İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ölümlerinin 9'ncu yıl dönümlerinde, Yukarı Tekke Mezarlığı içinde bulunan kabirleri başında anıldı. Kazada ölenlerin yakınları tarafından düzenlenen anma töreninde Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma törenine BBP İl Başkanı Uğur Bulut'un yanı sıra helikopter kazasında hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

'HELİKOPTER KAZASINDAN BİR SUİKAST, BİR DARBE ÇIKTI'

Anma töreni sonrasında açıklamalarda bulunan BBP İl Başkanı Uğur Bulut, helikopter kazasından bir suikast ve bir de darbe çıktığını belirterek, Bizler BBP'liler ve Alperenler olarak 9 yıldır Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden dolayı ana davanın açılması ve bu suikasti gerçekleştirenlerin Türk Ceza Kanunu'na göre mahkemeler önünde hesap vermesi ve cezalarını çekmesini isteriz. Tam 3 bin 581 gün oluyor. Alperenler o Muhsini duruşla birlikte bir hukuk mücadelesi yapıyoruz. Meydanlarda 'Muhsin Yazıcıoğlu kardeşim', 'Muhsin Yazıcıoğlu sırdaşım, o benim için en büyük devlet adamıydı' diyen, rol model gösterip tribünlere oynayan insanlar maalesef geldiğimiz 3 bin 581'nci gününde hukukun, adaletin gereğini yapmamışlardır. Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden girerek Türkiye'de adaleti, demokrasiyi, hukuku tesis edebilirsiniz. Onun için Muhsin Yazıcıoğlu'nun hukukunu aydınlatacaksınız, ondan sonra da darbeleri aydınlatacaksınız. Dönem oldu siyasetçiler bize 'kazadan kaza çıkarmayın' dediler ama 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra gördük ki kazadan bir suikast bir de darbe çıktı. Dolayısıyla adres bellidir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın katilleri 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı Marmaris'te öldürmeye kalkmışlardır. Günümüzde iktidar edenler, şapkasını önüne koydukları zaman üçüncü yargı paketinin ne denli yanlış olduğunun hesabını vermelidir diye konuştu. Merhum gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de adalet beklediklerini ifade ederek 25 Mart 2009 tarihinde malum helikopter suikastinin 9'ncu yılındayız. Hepimizin için buruk, yine o kötü bir haftayı her saatiyle, her saniyesiyle yaşıyoruz. Dava sürecinde ana dosyamız kapandı. 7 ayrı kurumda halen soruşturmalar sürüyor. Umarım devletin dini adalettir. Devlet inşallah o adaleti bize teslim edecek dedi.