Sivas Hayvan Hastanesi 2 bin 700 hayvanı tedavi etti

04.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:58

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde 2019 yılında 2 bin 700 hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hastanenin İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda sıklıkla görülen bulaşıcı, öldürücü viral ve bakteriyel hastalıklara yakalanan başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvan, büyük bir titizlikle yürütülen tedavi neticesinde sağlıklarına kavuşurken, koruyucu hekimlik hizmetleri çerçevesinde parazitler ve zoonoz hastalıklarla mücadeleye de devam edildi.

Ana bilim dalına çiftlik hayvanlarını tedavi ettirmek için başvuruda bulunan yetiştiricilerin sorunları belirlenerek, hayvanlarına etkin tedavi yöntemleri uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, hastanelerine getirilen kedi, köpek, egzotik hayvanlar, yaban hayatı hayvanları ve çiftlik hayvanlarının güncel tanı ve tedavi yöntemleri ile yüzlerce operasyon ve müdahalelerle sağlıklarına kavuşturulduğunu belirtti.

Sivas'ın yanı sıra, Tokat, Yozgat, Kayseri, Erzincan, Ankara, İstanbul, Denizli, Erzurum, Elazığ, Afyon, Tunceli, Ordu, Giresun ve Trabzon'dan getirilen hayvanların da hastanelerinde sağlığına kavuşturulduğunu aktaran Şen, "Birçok ilden operasyon için kliniğimize yapılan başvurularla birçok başarılı operasyon gerçekleştirilerek hayvanlarımız sağlıklarına kavuşturuldu." ifadelerini kullandı.

Doğum ve jinekoloji bölümüne gelen hastalara ultrasonla gebelik muayenesi, kısırlaştırma, meme ve genital organ tümör cerrahisi gibi operatif müdahalelerin de gerçekleştirildiğini belirten Şen, yapılan sezaryen operasyonları ile de 100'e yakın yavrunun dünyaya gelmesine vesile olduklarını anlattı.

Şen, Sivas'ın marka değeri olan Kangal köpeklerinin ırklarını suni tohumlama yoluyla, genetiği korunarak gebelik sayısının artırılmasına, suni tohumlama ve dölerme ana bilim dalının çalışmalarıyla devam edildiğini belirterek, 2019 yılında 150 civarında Kangal köpeği yavrusunun genetiği bozulmadan dünyaya geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA