SİVAS Havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtardı Havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtardıSİVAS'ta yaşayan Yakup Kol, evinin tuvaletindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtararak doğaya bıraktı.

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtardı

SİVAS'ta yaşayan Yakup Kol, evinin tuvaletindeki havalandırma boşluğuna düşen yavru kargayı kurtararak doğaya bıraktı. Kent merkezinde, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Yakup Kol, evinin tuvaletindeki havalandırma boşluğundan kuş sesi geldiğini fark etti. Havalandırma penceresini söken Kol, karga yavrusunun boşlukta sıkıştığını gördü. Kendi imkanları ile yavru kargayı kurtaran Kol, evinin penceresinden hayvanı doğal ortamına saldı.

Kaynak: DHA