Sivas Hastaneden Afrin Operasyonuna Görsel Destek

Hastaneden Afrin operasyonuna görsel destek

SİVAS Numune Hastanesi Yöneticiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nın, Suriye'nin Afrin kentine başlattığı operasyonları desteklemek ve farkındalık oluşturabilmek için hastabaşı monitörlerinde 'Türk Bayrağı' ve asker temalı görsel yayınlanamaya başladı.

Sivas Numune Hastanesi, TSK'nın 3 gün önce Afrin'e yönelik başlattığı ' Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek vermek ve kentteki farkındalığı artırmak için hastabaşı monitörlerine asker ve bayrak temalı görsel yayınlamaya başladı. Konu hakkında açıklama yapan Hastane Yöneticisi Mahmut Aluç, hastaneye günlük yaklaşık 25-30 bin arasında insanın girip çıktığını ve farkındalık oluşturabilmek için böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Aluç, "3 gün önce Zeytin Dalı operasyonu başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir harekata girişti. Bütün kalbimizle, gönlümüzle askerlerimizi destekliyoruz. Dualarımız onlarla birlikte. Biz kendi adımıza ne yapabiliriz diye düşünürken arkadaşlarımızın aklına güzel bir fikir geldi. Onu da uygulamaya bugünden itibaren başladık. Farkındalığı artırmak amacıyla hastabaşı monitörlerimizde, vatandaşımızın göreceği monitörlerde asker ve bayrak temalı bazı görüntüler yerleştirdik. Bunları da ara ara güncelleyeceğiz. Elimizden geldiği kadar toplumumuzda bu farkındalığı yaratmak zorundayız. Hastanemize günlük ortalama 10 bin hasta geliyor. 2 bin 800 civarında personelimiz var. Giren çıkan hasta sayısını dikkate aldığımızda yaklaşık 25 bin, 30 bin insana denk geliyor. Bu tür farkındalıkların oluşturulması için çok yüksek potansiyeli olan kurum. Vatandaşlarımızda bunu uyandırmak için böyle bir projeye giriştik. Tüm kalbimizle ordumuzu, devletimizi destekliyoruz. Allah devletimize güç versin. Allah ordumuza güç versin diyoruz." dedi.

Ayrıca hastanenin dışına da büyük boyutlarda Türk Bayrakları asıldı.