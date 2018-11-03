Sivas Hamam Bacasından Çıkan Duman Paniğe Neden Oldu

Hamam bacasından çıkan duman paniğe neden oldu

Sivas'ta Halil Rıfatpaşa Mahallesi'nde bir anda ortalığı kaplayan duman mahallede paniğe neden oldu.

Sivas kent merkezi Halil Rıfat Paşa Mahallesinde bir anda gökyüzünü kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın olduğunu düşünen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yapılan araştırmada dumanın bir hamamın bacasından çıktığı tespit edildi. Rüzgarın da etkisi ile dağılan duman sonrası mahalle sakinleri duruma çözüm bulunmasını istedi. Hamam işletmecileri ise olaya ters rüzgarın neden olduğunu söyledi.