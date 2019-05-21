Sivas Halkı, İftardan Sahura Mesire Alanında

Sivas'ta kent merkezi yakınlarında bulunan Paşabahçe mesire alanı, Ramazan ayında dolup yaşıyor. Kent halkı, iftar ve sahur için sıklıkta mesire alanını tercih ediyor. Ramazan boyunca binlerce kişiyi ağırlayan mesire alanında, iftar saatlerinde aynı anda yakılan mangal dumanları bölgede orman yangını varmış görüntüsü oluşturuyor.

Sivas'ta vatandaşlar, havaların sıcak seyrettiği Ramazan ayında iftar için kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe mesire alanını tercih ediyor. İftar vaktinden saatler önce aileleri ve davet ettikleri misafirleriyle birlikte mesire alanına gelenler iftara kadar burada vakit geçiriyor. Kent sakinleri, sabahın erken saatlerinden itibaren mesire alanında yer kapabilmek için birbiriyle yarışıyor. Vatandaşlar sabah saatlerinde gelerek eşyalarını önceden kamelyalara bırakıyor. Kamelyalarda yer bulamayanlar ise ağaç altları ve çimlerin üzerini tercih ediyor. Yoğunluk nedeni ile yer bulamayanların bazısı ise geri dönmek zorunda kalıyor. İftar saatine kadar vakit geçirenler, ezan saatinin yaklaşmasıyla yemek hazırlıklarını yapıyor. Mesire alanında öncelikle mangal tercih ediliyor. İftar saatlerinde aynı anda yakılan mangal ve semaver dumanları bölgede orman yangını varmış görüntüsü oluşturuyor. Yeşillik içerisindeki Paşabahçe iftar saati yaklaştığında ağaçlar arasından dumanlar yükseliyor. Mesire alanında bulunan camide ezan okunmasıyla birlikte binlerce kişi iftarını açıyor.

RAMAZAN'IN VAZGEÇİLMEZ MEKANI

Paşabahçenin Sivas'ın bir kültürü olduğunu ve normal günlerin dışında Ramazan'da daha büyük yoğunluk yaşadığını belirten vatandaşlar, iftar ve sahurlarını açık havada yapmayı tercih ettiklerini belirtiyor.

İsrail'de yaşayan ve akrabalarını ziyaret için Sivas'a gelen Murat Akar, Ramazan'da bu geleneğin sürmesi çok güzel bir şey. Ailecek buraya iftara geldik. İftarımızı ve sahurumuzu yaptıktan sonra evimize gideceğiz. Paşabahçe aslında Sivaslıların çok tercih ettiği bir mesire alanı ama Ramazan ayında daha çok ilgi görüyor dedi.

Ozmuş köyünden mesire alanına gelen Haydar Doğan, İftar için aile yemeği veriyoruz. Doğan ailesi olarak 150 kişilik yemek yapıyoruz. Her yıl yapıyoruz. Paşabahçe çok temiz ve açık hava. Bu yüzden burayı tercih ediyoruz dedi.

Ailesiyle birlikte iftara gelen Muzaffer Aksu ise, Havalar ısındı. Evde sıkıldık ve piknik yapalım istedik. Bir hayli yoğunluk var, insanlara yetmiyor. Biz buranın daha da büyütülmesini istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA