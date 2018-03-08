Sivas Halk Ozanı Gülçınar'ın Öldürülmesi Sivaslı Aşıkları Üzdü

Halk ozanı Gülçınar'ın öldürülmesi Sivaslı aşıkları üzdü

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Sivaslı halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar'ın (58), Hüseyin B. tarafından silahla vurularak öldürülmesi, üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğini üzdü.

Olay geçtiğimiz gün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşandı. Eryaman Mahallesi'nde ikamet eden halk ozanı ve şair Ayten Gülçınar ile nişanlısı Halil B., evlerinden çıktıkları sırada silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Gülçınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan nişanlısı Halil B. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın, Halil B.'nin oğlu Hüseyin B. olduğunu belirledi. Bugün sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet zanlısı, Gülçınar'ın nişanlısı Halil B.'nin oğlu Hüseyin B.'nin Sincan'da kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlı Hüseyin B. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada cinayet silahına da ulaşıldı. Hüseyin B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP OLDU"

Sivaslı kadın aşık Ayten Gülçinar'ın ölümü üyesi olduğu Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneğini üzdü. Sivaslı olan, ancak hayatını ailesi ile birlikte Ankara'da sürdüren Ayten Gülçınar'ın ölümünü üzüntüyle karşıladıklarını belirten Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık, "Aşığımız Ayten Gülçınar Sivas'ın Şarkışla ilçesi Çanakçı köyündendir. Kendisi uzun yıllardır Ankara'da yaşıyordu. Tabi ki ilimizin ve ülkemizin hakikaten hatırı sayılır aşığıydı. Türkiye'de de sayılı atışma yapabilen, tertemiz yazan güzel bir sanatçımızdı, aşığımızdı. Bizim için büyük bir kayıp oldu. Derneğimizin de üyesiydi. Zaman zaman buradaki programlarımıza katılıyordu. Hakikaten tam bir Sivaslıydı ve Sivas milliyetçisiydi. Ben kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Yaşanan bu olayın da kadına şiddet kapsamında değerlendirdiklerini ifade eden Ayık, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bütün kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum ve bunların Allah'tan son bulmasını niyaz ediyorum. İnşallah bunlar son olur. Tabi ki bu aşık veya kim olursa olsun bunlar isim yapmış insanlar ama normal insanlar da olabilir. Kadınlarımıza da sahip çıkalım. Bu tür yamyamlara fırsat vermeyelim. Devletimizin özellikle bu konularda hassas olmasını istiyorum" diye konuştu.

Ayık, aşık Ayten Gülçınar'ın en son Sivas'ta 4 Eylül 2017 tarihinde yapılan 11'inci Aşıklar Bayramı programına katılmak üzere geldiğini hatırlattı.