SİVAS HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRÜ, FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ

06.08.2019 12:48

SİVAS'ta halk otobüsü şoförü Mustafa Karasoy, araç içinde rahatsızlanan yolcuyu, güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde meydana geldi. Mustafa Karasoy idaresindeki Aydoğan-Fatih Mahallesi seferini yapan 58 H 0199 plakalı halk otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir erkek yolcu fenalaştı. Durumu fark eden yolcular, halk otobüsü şoförü Karasoy'u uyardı. Halk otobüsü şoförü, 112 sağlık ekipleriyle irtibata geçerek yardım istedi. Yönlendirme üzerine mevcut güzergahını değiştiren Karasoy, halk otobüsüyle fenalaşan yolcuyu özel bir hastaneye götürdü. Yolcuya ilk müdahaleyi aracı takip ederek hastane yakınlarına gelen 112 sağlık ekipleri yaptı.

Kaynak: DHA