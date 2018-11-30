Sivas Halk Otobüslerinden Hırsızlık Olayında 3 Tutuklama

Sivas'ta özel halk otobüslerine dadanarak araçlara hem zarar veren hem de hırsızlık olayı gerçekleştiren 3 şüpheli tutuklandı. Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda yaşanan hırsızlık olayını araştıran Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. 27 Kasım'da gerçekleşen 4 ayrı olaya ilişkin olarek kimlikleri tespit edilen şüpheliler T.P. (17), T.S. (15) ve M.K. (18) yakalandı. Şüphelilerin 4 halk otobüsünden yaklaşık 500 lira çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.