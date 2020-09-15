Sivas Halk Eğitimi Müdürlüğü, öğrencilere özel maske üretti
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Sivas Halk Eğitimi Müdürlüğü, öğrencilere özel maske üretti

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 21 Eylül'de eğitime başlayacak ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerine özel maske üretiyor.

Sivas Halk Eğitimi Müdürlüğü, öğrencilere özel maske üretti
15.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:27

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 21 Eylül'de eğitime başlayacak ilkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencilerine özel maske üretiyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı günde 10 bin tek kullanımlık cerrahi maske ürettiklerini söyledi.

Yıkanabilir kumaş maske üretimi yaptıklarını da belirten Baker, "3 usta öğretici ve 40 kursiyer ile yaklaşık 7 aydır maske üretiyoruz. Pandeminin ilk günlerinde başladığımız üretimimiz artarak ve çeşitlenerek devam ediyor. Okullarımızın açılacağı önümüzdeki günlerde velilerimiz ve okul yöneticilerimizden gelen talep doğrultusunda yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladık. Maskelerimizin üzerinde okullarımızın logoları bulunmakta." dedi.

Kentteki birçok okula kumaş maskelerini yapıp teslim ettiklerini dile getiren Baker, "Yüzde 100 pamuktan üretilen maskeler çocukların yüz hatlarına tamamen uyumlu ve kulakları ağrıtmayan lastiklerden imal ediliyor." diye konuştu.

Baker, öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında başarı dileyerek, ülkenin bir an önce pandemiden kurtulmasını ve okulların eski neşesine kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: AA

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