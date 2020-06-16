Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslara kaldığı yerden devam ediyor Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil edilen kurslara normalleşme süreci ile yeniden başladı.

Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tatil edilen kurslara normalleşme süreci ile yeniden başladı.

Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu süreçte yarım kalan kurslar için telafi eğitimi yapılacak. Kursiyerler telafi

eğitiminde tatil süresince alamadıkları kursların beşte birini alarak kurs belgesi almaya hak

kazanacak. Taleplere göre de yeni kurslar açıldı." dedi.

Kurslarda Sağlık Bakanlığının belirttiği kurallara harfiyen uyulduğunu dile getiren Baker, "Merkezdeki tüm sınıflar sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmiş durumda.

Telafi eğitimi süresince kurs binası sürekli olarak virüslere karşı ilaçlanıyor, binaya girişte ateş

ölçülüyor, her sınıfta dezenfektan bulunduruluyor. Maske takma zorunlu." diye konuştu.

Baker, kurslara katılımın ise beklenenden daha yoğun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA