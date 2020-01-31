Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralıSİVAS'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

31.01.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:58
Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı

'ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, üst geçidinde meydana geldi. Abdulhalik Çalış yönetimindeki 42 EGJ 08 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine verdi. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü ile birlikte aynı aileden Azize, Fikret ve Abdulkadir Çalış yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sivas hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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