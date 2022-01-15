Sivas-Gürün karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Sivas-Gürün karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas-Gürün karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.

Sivas ile Gürün ilçesi arasında bulunan Böğürdelik mevkiinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücülerin yolda kalma ihtimali değerlendirilerek yol araç ulaşımına kapatıldı. Tipinin etkisini kaybetmesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı belirtildi.

(Yasin Kayacı/İHA)

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