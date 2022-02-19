Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu - Haberler
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Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

İhlas Haber Ajansı, Volkan Kaplan - Güncel
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Sivas güne yoğun sis altına uyandı.

SİVAS (İHA) - Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

Sivas'ta etkili olan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde oluşan sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Sivas güne yoğun sis altına uyandı. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sisle birlikte hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi, kırağı oluşmasına neden oldu. Açık alanlar adeta kar yağmışçasına beyaza bürünürken, binalar ise sisin içerisinde kayboldu. Sisin ardından parıldayan güneşin oluşturduğu ışık huzmeleri, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Tarihi Eğri Köprü'nün altından geçen Kızılırmak'tan yükselen su buharı ise izlemeye doyulmayan manzaralar oluşturdu. Sisle birlikte trafikte seyreden otomobiller görüş mesafesinin düşmesiyle zorluklar yaşadı. Vatandaşlar ise sisli havanın çok güzel manzaralar oluşturduğu söyleyerek sürücülerin yayalara karşı dikkatli olmalarını söyledi.

Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

Sivas güne yoğun sis altına uyandı... Kent adeta beyaza büründü, binalar sis içinde kayboldu

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Güncel

Sivas, Güncel, Haberler

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