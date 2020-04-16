SİVAS Görme engelli çiftin kızları Zeynep'ten anlamlı bağış Görme engelli çiftin kızları Zeynep'ten anlamlı bağışSİVAS'ta yaşayan görme engelli çiftin kızları Zeynep Ravza Devecioğlu(6), kumbarasındaki parayı koronavirüs nedeniyle başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Görme engelli çiftin kızları Zeynep'ten anlamlı bağış

SİVAS'ta yaşayan görme engelli çiftin kızları Zeynep Ravza Devecioğlu(6), kumbarasındaki parayı koronavirüs nedeniyle başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Görme engelli tarih öğretmeni Selman ve Hülya Devecioğlu'nun tek çocukları Zeynep Ravza Devecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istedi. Zeynep Ravza oyuncak almak için kumbarasındaki biriktirdiği 300 lirayı kampanyaya bağışladı.

Kampanyaya bu şekilde destek olmak istediğini söyleyen Zeynep Ravza Devecioğlu, "Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de katılıyorum. Oyuncak alamayan arkadaşlarım için ben de kumbaramdaki paraları veriyorum" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Zeynep Ravza'yı örnek davranışdan ötürü tebrik ederek, "İnşallah o kumbaralardaki paralar ileride bilgi, birikim ve karakterinin en güzel yansıması olacak. Çok düşüncelisin" diye konuştu.

Kaynak: DHA