Sivas gıdasını koruyarak iyileşiyor

SİVAS (Habermetre) - Sivas'ta yürütülen projeler israfı önlemeyi, gıdayı korumayı, tarımı sürdürmeyi amaçlıyor. "Sivas'ı İyileştiriyoruz" sloganıyla yola çıkan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini uluslararası arenada rol model haline getirmeyi hedefliyor. Haber : Sivas İl Enformasyon

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası kapsamında yeni bir çalışmaya imza atan Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sivas'ı İyileştiriyoruz Biyobozunur Atık Yönetim Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, "Bakanlığımız ve FAO işbirliğinde 20 Mayıs 2020 tarihinde Sayın Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından Gıdanı Koru Kampanyası kamuoyuna ilan edilerek, Bakanlık Birimlerimiz desteği ve paydaşlarımız işbirliği ile uygulanmaya başlamıştır. Bu kampanya ile Bakanlığımız ve FAO; gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı ve bu konuda özellikle Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerini uluslararası arenada rol model haline getirmeyi hedeflemektedir" dedi.

İsrafı önlemek için uluslararası politikalara ihtiyaç olduğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan da, "İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından bir tanesi beslenmedir. Var olan Dünya nüfusunun gıdaya ulaşması için Uluslararası gıda ve tarım politikalarına ihtiyaç duyulduğu da net bir şekilde ortadadır. İnancımız ve milli kültürümüz gereği israf konusunda çok daha hassas olmamız gerekmektedir. Sivas olarak tarım potansiyelimizin artması ve ürün yelpazesinin gelişmesi bir çok çalışma yürütüyoruz. Bakanlığımızın başlattığı bu kampanyanın şehrimiz adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tarımda üretim kadar, üretilen ürünün israf edilmemesi de aynı derecede önemlidir. Biyobozunur Atık Yönetimi Projesini çok önemsiyorum. 'Gıdamızı Koruyup Soframıza Sahip Çıkmak' için tüm vatandaşlarımıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi tanıtım toplantısı Girişimci Şef Ebru Baybara Demir ile Çevre Mühendisi Eda Çetinkaya Dalgıç'ın israfın engellenmesi ve atıkların verimli kullanılması hakkında sunumlarıyla sona erdi. sivas gıdanı koru biyobozunur atık proje tarım ve orman

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