Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
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Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor

Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas'ta "Gezen Gözler" isimli gönüllü grup yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Sivas'ta "Gezen Gözler" isimli gönüllü grup yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Sivas'ta çeşitli yaş ve meslek gruplarından bir çok gönüllünün oluşturduğu "Gezen gözler" isimli grup daha yeşil bir Sivas için kolları sıvadı. Düzenledikleri etkinliklerle Sivas'ın farklı bölgelerinde fiden diken grup, yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Grup üyeleri son olarak Tavla Deresi mevkiinde bir araya gelip 150 fidan dikti. Gelecek kuşaklara ağacın ve ormanın bol olduğu bir Sivas bırakmak isteyen grup üyeleri kısıtlama kuralları çerçevesinde fırsat buldukça faaliyetlerini sürdürüp binlerce fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. - SİVAS

Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor
Sivas Gezen Gözler ile yeşeriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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