Sivas Geyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyor HD

Geyik ve karaca boynuzunu bıçak sapına dönüştürüyor

SİVAS'ta bıçak ustası İsmail Gölebatmaz (46), geyik ve karaca boynuzları kullanarak sap yapıyor. Özel harekat polislerinden özel sipariş alarak bıçak üreten Gölebatmaz, kullandıkları malzemenin hiçbir koşulda zarar görmediğini söyledi.

35 yıldır baba mesleğini sürdüren bıçak ustası 2 çocuk babası İsmail Gölebatmaz, Sivas bıçağına geyik ve karaca boynuzuyla sap yapıyor. Gölebatmaz, ocakta ısıtılan, örste dövülerek inceltilen çelik üzerindeki işlemlerinin ardından bıçağa şeklini veriyor. Bıçak şeklini alan malzemeyi boynuza açılan oyuğa yerleştirilip, çarkta parlattıktan sonra satışa hazır hale getiriyor. Boynuz saplı bıçakların meraklılarının çok olduğunu söyleyen Gölebatmaz, Bu boynuzları sadece ben yapıyorum. Özellikle geyik ve karaca boynuzu kullanıyorum. Bunu alışmışın dışına çıkmak amacıyla yaptım. Bir de geyik boynuzu olsun karaca boynuzu olsun çok uzun ömürlüdür. Yani çabuk deforme olmaya, kırılma, bozulmaya, suya karşı dayanıklı. Bir de bizim kendimize has özel çeliklerimiz var. İki kalite bir arada buluşmuş oluyor. Geyik ve karaca boynuzunu genelde avlanma yasak olduğu için belli dönemlerde elimize geçiyor. Daha çok meraklı ve dağcılarımız vasıtasıyla bize geliyor dedi.

'ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN BIÇAKLARI SİLAH GİBİ OLMALI'

Özel yapılan bıçakların fiyatları hakkında da bilgi veren Gölebatmaz, Fiyatları ortalama 400 ila 800 lira arasında değişiyor. Tabi daha üst rakamlarda oluyor. Farklı büyüklükler olduğu zaman 400 ile 2 bin liraya kadar çıkıyor dedi. Özel harekat polislerine yönelik üretim yaptıklarını da belirten Gölebatmaz, Özel Harekatçılarımızın bıçakları bir nevi silah olacak. Onlara has bıçak yapıyorum. Gerektiği yerde kazma olacak, gerektiği yerde bıçak olacak, gerektiği yerde silah olacak. Yani hepsini bir arada görecek. Onun için de ona göre mukavemetli çelik takıyorum. Ayrıca kılıç yapıyoruz. Osmanlı sanatı dediğimiz, kılıç, kama, hançer gibi unutulmuş sanatları gün yüzüne çıkarıyoruz diye konuştu.