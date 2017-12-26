Sivas Gençleriyle Buluşuyor" Projesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri kapsamında yürütülen "Sivas Gençleriyle Buluşuyor" etkinliği bu sefer Şarkışla ilçesinde öğrencilerle buluştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sivas Farabi Gençlik Merkezi ve Şarkışla Gençlik Merkezi tarafından Şarkışla 60. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen programda, 15 Temmuz Milli İrade Ortaokulu öğrencilerine yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı.



Sivas Farabi Gençlik Merkezi öğretmen ve antrenörleri gözetiminde yapılan okçuluk, satranç, mini golf, model uçak, dart, mangala ve matrak aktiviteleri ile öğrenciler eğlendi.



Sivas Farabi Gençlik Merkezi Müdürü Sinan Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktiviteleri Sivas'ın tüm ilçelerinde gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Gençlerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle buluşturmak amacıyla Şarkışla'da da böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikleri Sivas'ın tüm ilçe ve köylerinde yapmaya çalışacağız." dedi.



Şarkışla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Faruk Ayçiçek de gençlerin kötü alışkanlıktan uzak tutulabilmesi için 60. Yıl Spor Salonu'nun sürekli açık tutulduğunu ve öğrencilere yönelik spor faaliyetlerin yapıldığını ifade etti.



Okul Müdürü Gökhan Yağcı da yetkililere teşekkür etti.