Sivas Genç Kadını Zorla Araca Bindirmek İsteyen Şüpheliler, Polisten Kaçamadı

Genç kadını zorla araca bindirmek isteyen şüpheliler, polisten kaçamadı

SİVAS'ta polis ekipleri, E.P. adlı genç kadını rahatsız ederek, zorla araca bindirmek isteyen şüphelileri takiple yakaladı.

Sivas'ta yaşayan E.P. isimli genç kadın, bazı kişilerin kendisini cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırma sürerken şüphelilerin E.P.'yi buluşma amacı ile çağırması üzerine ekipler takibe geçti. Mevlana Mahallesi üzerine otomobille gelen şüpheliler T.B. ve Y.E., buluştukları E.P.'yi kolundan tutarak zorla araca bindirmek istedi. Şüpheliler bu sırada otomobili hareket ettirdi. Genç kadın, ayaklarını yerden kaldırarak bir süre araçla birlikte hareket etti. Olay yerinde daha önceden tedbir alan polis ekipleri kısa sürede şahıslara müdahale etti. Durdurulan araçtan indirilen şüpheliler, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.