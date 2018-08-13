Sivas Genç İş Gücüne İhtiyaç Duyuyor

Sivas Valisi Davut Gül, ilde çalışabilir 18-35 yaş gurubu gençlerin yüzde 95,6'sının iş sahibi olduğunu, bu yüksek oranın iş yerlerinin, işçi ihtiyacını karşılamasında, yaş aralığını yükseltmedikçe sorun yaşadığı anlamına geldiğini belirterek, "Sivas dışardan göç almadığı müddetçe başka bir fabrikadan çıkmayan kişinin başka bir yere yerleşme durumu olmuyor." dedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat'tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Gül, Sivas'ta 700 işletmenin işçi aradığını, buna karşın 25 bin 972 iş arayan bulunduğu belirtti.

İş arayanların çoğunun, mevcut bulunduğu iş ortamından daha iyisini aradıkları için kayıtlarını güncel tutuğunu düşündüklerini ifade eden Gül, Sivas'ın özellikle genç istihdamında yüksek oranlara sahip olduğuna işaret etti.

Gül, 18-35 yaş aralığındaki çalışabilir çağdaki gençlerin yüzde 95,6'sının işinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"18-35 yaş arasında personel arayan işletmelerin personel bulması zor olacaktır. Personel bulan ise bir işletmeden diğerine geçmiştir. Eğer açık pozisyonları kapatmak istiyorlarsa yaş aralığının genişletilmesi gerekiyor. Sivas dışardan göç almadığı müddetçe başka bir fabrikadan çıkmayan kişinin başka bir yere yerleşme durumu olmuyor ama burada İŞKUR yine yatırımcının imdadına koşuyor. İşletme sahibi personelini eğitmek istediğinde eğitimi ve masrafları ile maaşı üstleniyor, diğer yandan sigortalarını SGK yapıyor ama personeli İŞKUR seçiyor. Personelin eğitimde belli bir aşamaya gelmesine kadar acemilik dönemi devletin imkanları ile geçiştirilebiliyor. Bu işletmeler açısından önemli bir avantaj."

Gül, İŞKUR'un hem kamu hizmetlerinin görülmesi hem de istihdama katkı amacıyla işsizlere kamuda geçici süreli iş imkanı sağladığı Toplum Yararına Çalışma Programı'na (TYP) da değinerek, şunları ifade etti:

"Birçok işsiz TYP'ye sıcak bakıyor ancak bu programda hayatınız boyunca toplam 24 ay yararlanabiliyorsunuz, dolayısıyla rahat ve özel sektöre göre avantajları da olsa TYP'yi çok tercih etmemek lazım. Asıl olan özel sektörde bir işe girip 12 ay boyunca çalışmaktır."