SİVAS Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu
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SİVAS Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu

Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurduSİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.

02.06.2020 21:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 21:22

Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar adliye binasının çatısını uçurdu.

Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın etkisiyle Fevziçakmak Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan adliyenin çatısı uçtu. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Rüzgar ayrıca çevrede bulunan ağaçlara da zarar verdi. Cadde üzerine bulunan bazı ağaçların yıkıldığı görüldü.

SİVAS Gemerek'te şiddetli rüzgar adliyenin çatısını uçurdu

Kaynak: DHA

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