SİVAS Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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SİVAS Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkilediSİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

22.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:32

Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sürücülere de zor anlar yaşattı.

Öğle, saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak ilçe merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede TOKİ alt geçit, Tuğsan Caddesi, Hanife Demirkol Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Gemerek ilçe merkezinden geçen Büyük Dere'de de yağış nedeniyle su seviyesi yükseldi.

SİVAS Gemerek'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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