Sivas Gazeteciler Cemiyeti olağanüstü genel kurulunu yaptı

SİVAS (AA) - Sivas Gazeteciler Cemiyeti (SGC) olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirerek başkanlığa Hakan Sezerer'i seçti.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal'ın vefatın ardından cemiyet binasında genel kurul yapıldı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, telefon bağlantısıyla katılarak genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Tek liste ile gidilen kongrede yönetim ve denetim kurulu açık oylama yapılarak oy birliğiyle kabul edildi.

Sezerer, yaptığı konuşmada, basın çalışanlarının hakkını korumak için çalışacaklarını ifade etti.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri

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